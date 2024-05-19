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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Soft Foam Earplugs пара Ultra SafeSound, №1 - Київ (109657) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
67,90
Економія: -19,11 грн
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (16)
69,70
Економія: -20,91 грн
48,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
58,62
Економія: -11,10 грн
47,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
63,20
Економія: -14,41 грн
48,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
56,33
Економія: -11,51 грн
44,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (3)
67,80
Економія: -19,01 грн
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
62,80
Економія: -14,01 грн
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (3)
64,61
Економія: -15,82 грн
48,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
53,03
Економія: -8,28 грн
44,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
63,40
Економія: -14,61 грн
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (3)
63,30
Економія: -14,51 грн
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (10)
64,63
Економія: -15,84 грн
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (3)
63,32
Економія: -14,53 грн
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (2)
68,14
Економія: -19,35 грн
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (4)
55,54
Економія: -6,75 грн
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
66,11
Економія: -17,32 грн
48,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (3)
66,00
Економія: -16,01 грн
49,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
51,33
Економія: -2,81 грн
48,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
56,52
Економія: -9,14 грн
47,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (63)
63,40
Економія: -14,61 грн
48,79 грн