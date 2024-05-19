Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняВкладиші протишумовіБЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУЦіни в аптеках

БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Soft Foam Earplugs пара Original SafeSound, №2 - Київ (114349) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
74,18 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
116,00
Економія: -31,23 грн
84,77 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
74,18 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
54,20
Економія: -13,11 грн
41,09 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (5)
54,20
Економія: -13,11 грн
41,09 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (2)
76,72 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
78,70 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (6)
54,20
Економія: -13,11 грн
41,09 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
74,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
74,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
81,36 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
74,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (2)
74,18 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
78,63 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (4)
81,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (3)
78,64 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
78,64 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -7,60 грн
87,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
78,70 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (3)
54,20
Економія: -13,11 грн
41,09 грн