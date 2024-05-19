Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняВкладиші протишумовіБЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУЦіни в аптеках

БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SlimFit SafeSound Junior пара, №1 - Київ (179257) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
52,49
Економія: -9,47 грн
43,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
51,13
Економія: -6,11 грн
45,02 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
50,24
Економія: -5,22 грн
45,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
53,26
Економія: -10,12 грн
43,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (2)
49,44
Економія: -4,49 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (3)
54,41
Економія: -9,39 грн
45,02 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (2)
49,67
Економія: -4,65 грн
45,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (3)
48,79
Економія: -5,79 грн
43,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (2)
51,49
Економія: -8,49 грн
43,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (3)
48,60
Економія: -3,10 грн
45,50 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
69,60
Економія: -16,91 грн
52,69 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (2)
51,68
Економія: -7,38 грн
44,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (2)
47,98
Економія: -3,03 грн
44,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (1)
48,61
Економія: -3,72 грн
44,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (1)
52,12
Економія: -8,10 грн
44,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (3)
50,07
Економія: -4,57 грн
45,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Всього: упаковка (1)
53,53
Економія: -11,26 грн
42,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
49,97
Економія: -2,83 грн
47,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (3)
48,54
Економія: -5,71 грн
42,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
48,84
Економія: -4,55 грн
44,29 грн