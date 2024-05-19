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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SafeSound Original №36, №2 - Київ (772054) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
93,97
Економія: -17,23 грн
76,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
90,67
Економія: -13,70 грн
76,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
86,31
Економія: -9,37 грн
76,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
83,18
Економія: -6,08 грн
77,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
91,90
Економія: -15,16 грн
76,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (4)
88,10
Економія: -10,92 грн
77,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (3)
86,22
Економія: -9,11 грн
77,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (3)
95,11
Економія: -18,30 грн
76,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
81,97
Економія: -4,94 грн
77,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
88,73
Економія: -11,79 грн
76,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (6)
87,39
Економія: -10,37 грн
77,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (5)
86,84
Економія: -9,66 грн
77,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
90,28
Економія: -13,87 грн
76,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (3)
85,58
Економія: -8,40 грн
77,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (2)
91,37
Економія: -14,63 грн
76,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (1)
89,77
Економія: -13,23 грн
76,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (2)
83,42
Економія: -6,86 грн
76,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
90,68
Економія: -14,27 грн
76,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (2)
84,54
Економія: -8,54 грн
76,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
88,13
Економія: -11,03 грн
77,10 грн