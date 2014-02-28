Бинт стерильний (314759) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 10,68 грн
Без рецепта
1 шт від 10,68 грн 1 шт від 16,50 грн 1 шт від 5,80 грн 1 шт від 10,50 грн 1 шт від 12,80 грн 1 шт від 6,51 грн 1 шт від 16,00 грн 1 шт від 8,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Екобинт
Форма випуску
5 м х 10 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби