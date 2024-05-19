БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (295750) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 148 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (280)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (52)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (60)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Іллінська, 3/7
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Подорожник
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Свк фарм
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Фармація
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Фармація
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Всього: упаковка (33)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Фармація
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Всього: упаковка (42)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8