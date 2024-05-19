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Бинт марлевий медичний стерильний тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Київ (829594) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (9)
11,52
Економія: -0,84 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (38)
11,75
Економія: -1,07 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (14)
11,50
Економія: -0,82 грн
10,68 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (11)
11,34
Економія: -0,66 грн
10,68 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (20)
11,43
Економія: -0,75 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (60)
11,62
Економія: -0,94 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (62)
11,58
Економія: -0,90 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (48)
11,60
Економія: -0,92 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (39)
11,44
Економія: -0,76 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (22)
11,49
Економія: -0,81 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (9)
11,63
Економія: -0,95 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (9)
11,50
Економія: -0,82 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (30)
11,75
Економія: -1,07 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (13)
11,51
Економія: -0,83 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (32)
11,69
Економія: -1,01 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (31)
11,72
Економія: -1,04 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (23)
11,62
Економія: -0,94 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (54)
11,61
Економія: -0,93 грн
10,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (30)
11,40
Економія: -0,72 грн
10,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (10)
11,45
Економія: -0,77 грн
10,68 грн