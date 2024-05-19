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Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (832922) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
16,40
Економія: -2,58 грн
13,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
17,37
Економія: -3,68 грн
13,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (16)
15,03
Економія: -1,56 грн
13,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (9)
14,88
Економія: -1,90 грн
12,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (9)
14,68
Економія: -0,94 грн
13,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (31)
15,40
Економія: -1,58 грн
13,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (8)
16,06
Економія: -1,73 грн
14,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (2)
15,18
Економія: -1,49 грн
13,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (17)
19,02
Економія: -1,73 грн
17,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (2)
16,23
Економія: -2,16 грн
14,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (7)
15,62
Економія: -1,80 грн
13,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (2)
16,27
Економія: -2,50 грн
13,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (3)
17,33
Економія: -0,73 грн
16,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (7)
15,07
Економія: -1,30 грн
13,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (28)
14,79
Економія: -1,18 грн
13,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (15)
15,11
Економія: -1,52 грн
13,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (5)
16,11
Економія: -2,02 грн
14,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
19,02
Економія: -3,36 грн
15,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (4)
16,40
Економія: -1,72 грн
14,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (9)
18,88
Економія: -1,47 грн
17,41 грн