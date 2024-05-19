Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБинт марлевий медичний стерильний тм BigQЦіни в аптеках

Бинт марлевий медичний стерильний тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Київ (832898) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
11,60
Економія: -0,35 грн
11,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (4)
7,62
Економія: -0,80 грн
6,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (3)
10,36
Економія: -1,56 грн
8,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (1)
7,64
Економія: -0,75 грн
6,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (58)
10,19
Економія: -0,95 грн
9,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (2)
9,76
Економія: -0,89 грн
8,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (6)
7,86
Економія: -0,91 грн
6,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (9)
8,27
Економія: -0,76 грн
7,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (3)
7,53
Економія: -0,61 грн
6,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (3)
7,97
Економія: -1,05 грн
6,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (9)
7,61
Економія: -0,77 грн
6,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
8,08
Економія: -1,01 грн
7,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (44)
7,32
Економія: -0,81 грн
6,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (5)
10,07
Економія: -0,81 грн
9,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (17)
7,77
Економія: -0,79 грн
6,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (5)
10,34
Економія: -1,36 грн
8,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Всього: упаковка (2)
11,31
Економія: -2,08 грн
9,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (6)
7,46
Економія: -0,82 грн
6,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (3)
7,70
Економія: -0,75 грн
6,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (10)
9,93
Економія: -0,84 грн
9,09 грн