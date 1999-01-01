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Бинт марлевий медичний стерильний тм TIDY
5 м х 10 см тип 17 №1
Екобинт
від
5,20
грн
в 202 аптеках
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Бинт марлевий медичний стерильний тм TIDY
7 м х 14 см тип 17 №1
від
18,70
грн
в 202 аптеках
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Бинт марлевий медичний стерильний
5 м х 10 см тип 17 тм "профі фарм" №1
від
10,00
грн
в 200 аптеках
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Бинт марлевий медичний стерильний
7 м х 14 см тип 17 тм "профі фарм" №1
від
18,30
грн
в 199 аптеках
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Бинт марлевий медичний тм Angelmed стерильний
5 м х 10 см №1
Екобинт
від
10,19
грн
в 168 аптеках
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Бинт марлевий медичний тм Angelmed стерильний
7 м х 14 см №1
Екобинт
від
17,46
грн
в 167 аптеках
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Бинт марлевий медичний стерильний
5 м х 10 см №1
Екобинт
від
6,70
грн
в 154 аптеках
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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм МОЯ АПТЕЧКА
7 м х 14 см тип 17 №1
Екобинт
від
16,98
грн
в 149 аптеках
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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм МОЯ АПТЕЧКА
5 м х 10 см тип 17 №1
Екобинт
від
10,41
грн
в 147 аптеках
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Бинт марлевий медичний стерильний
7 м х 14 см №1
від
12,90
грн
в 134 аптеках
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Бинт марлевий медичний стерильний
5 м х 10 см тип 17 тм tabula vita №1
від
9,00
грн
в 123 аптеках інших міст
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Бинт марлевий медичний стерильний
5 м х 10 см тип 17 тм "білосніжка" №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
6,07
грн
в 112 аптеках
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Бинт марлевий медичний стерильний
7 м х 14 см тип 17 тм "білосніжка" №1
від
11,57
грн
в 111 аптеці
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Бинт марлевий медичний стерильний
7 м х 14 см тип 17 тм tabula vita №1
від
15,00
грн
в 90 аптеках інших міст
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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
7 м х 14 см "сніжинка" №1
Екобинт
від
16,52
грн
в 84 аптеках інших міст
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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
5 м х 10 см "сніжинка" №1
Екобинт
від
8,66
грн
в 60 аптеках інших міст
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Бинт марлевий медичний стерильний
7 м х 14 см №1
від
21,60
грн
в 34 аптеках інших міст
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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE"
5 м х 10 см тип 17 №1
Допомога-I
від
7,39
грн
в 24 аптеках
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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник"
5 м х 10 см №1
МТК Максімед
від
7,92
грн
в 22 аптеках
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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE"
7 м х 14 см тип 17 №1
Допомога-I
від
12,79
грн
в 21 аптеці
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Форма випуску
5 м х 10 см
7 м х 10 см
7 м х 14 см
Пакування
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