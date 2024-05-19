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Бинт марлевий медичний стерильний тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (829603) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (24)
17,80
Економія: -1,30 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (24)
18,15
Економія: -1,65 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (28)
17,77
Економія: -1,27 грн
16,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (52)
17,53
Економія: -1,03 грн
16,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (51)
17,67
Економія: -1,17 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (136)
17,96
Економія: -1,46 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (70)
17,90
Економія: -1,40 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (32)
17,92
Економія: -1,42 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (60)
17,68
Економія: -1,18 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (53)
17,75
Економія: -1,25 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (41)
17,97
Економія: -1,47 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (25)
17,78
Економія: -1,28 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (37)
18,15
Економія: -1,65 грн
16,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (38)
17,79
Економія: -1,29 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (75)
18,06
Економія: -1,56 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (27)
18,12
Економія: -1,62 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (100)
17,97
Економія: -1,47 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (130)
17,94
Економія: -1,44 грн
16,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (57)
17,63
Економія: -1,13 грн
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (37)
17,70
Економія: -1,20 грн
16,50 грн