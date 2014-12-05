Бандаж протирадикулітний (Bandage anti-radiculitis) (314481) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 378,42 грн
Без рецепта
1 шт від 378,42 грн 1 шт від 651,10 грн 1 шт від 378,42 грн 1 шт від 378,42 грн 1 шт від 432,91 грн 1 шт від 432,91 грн 1 шт від 432,86 грн 1 шт від 630,98 грн 1 шт від 630,98 грн 1 шт від 466,79 грн 1 шт від 725,61 грн 1 шт від 440,13 грн 1 шт від 405,43 грн 1 шт від 334,00 грн 1 шт від 505,00 грн 1 шт від 419,54 грн 1 шт від 443,40 грн 1 шт від 355,94 грн 1 шт від 346,67 грн 1 шт від 341,50 грн 1 шт від 347,65 грн 1 шт від 532,30 грн 1 шт від 532,30 грн 1 шт від 480,00 грн 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
3063, розмір 3
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби