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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 2 (250), №1 - Київ (107654) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
611,14
Економія: -106,14 грн
505,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 4-Б
Всього: упаковка (1)
624,22
Економія: -50,74 грн
573,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
610,00
Економія: -39,47 грн
570,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
548,31
Економія: -51,41 грн
496,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
395,81
Економія: -13,09 грн
382,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
630,71
Економія: -70,21 грн
560,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
616,75
Економія: -74,73 грн
542,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
470,63
Економія: -30,50 грн
440,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
Всього: упаковка (1)
615,55
Економія: -31,45 грн
584,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
614,13
Економія: -51,27 грн
562,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
612,89
Економія: -55,34 грн
557,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
619,26
Економія: -51,09 грн
568,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
608,54
Економія: -46,28 грн
562,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
623,39
Економія: -58,17 грн
565,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (1)
631,30
Економія: -57,82 грн
573,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
620,03
Економія: -72,51 грн
547,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
628,86
Економія: -87,10 грн
541,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
470,50
Економія: -30,37 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
467,29
Економія: -27,16 грн
440,13 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 2
Всього: упаковка (1)
610,00
Економія: -62,48 грн
547,52 грн