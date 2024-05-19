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БАНДАЖ ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ (НЕОПРЕН) розмір 4 (250), №1 - Київ (107653) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
611,14
Економія: -106,14 грн
505,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
523,08
Економія: -56,29 грн
466,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
642,43
Економія: -108,24 грн
534,19 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 4-Б
Всього: упаковка (1)
624,22
Економія: -50,74 грн
573,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
397,84
Економія: -15,49 грн
382,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
598,07
Економія: -38,70 грн
559,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
548,31
Економія: -51,41 грн
496,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
610,18
Економія: -62,66 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
618,37
Економія: -68,83 грн
549,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
609,47
Економія: -54,28 грн
555,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
618,55
Економія: -100,83 грн
517,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
Всього: упаковка (1)
615,55
Економія: -31,45 грн
584,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
612,24
Економія: -97,17 грн
515,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
Всього: упаковка (1)
627,52
Економія: -80,00 грн
547,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
614,13
Економія: -51,27 грн
562,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
612,89
Економія: -55,34 грн
557,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
619,26
Економія: -51,09 грн
568,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
608,05
Економія: -69,97 грн
538,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
469,77
Економія: -26,34 грн
443,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
617,79
Економія: -72,63 грн
545,16 грн