Бандаж протирадикулітний тип 157 розмір 2, №1 - Київ (853318) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Южна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Кароліна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 7-В
Лазурна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом