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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 2 сірий, №1 - Київ (425505) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
378,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
397,34 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Біокон
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
378,42 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 14
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн
Доброго здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн