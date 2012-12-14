Бандаж для коліна (314214) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 126,50 грн
Без рецепта
1 шт від 126,50 грн 1 шт від 595,84 грн 1 шт від 427,17 грн 1 шт від 336,23 грн 1 шт від 323,10 грн 1 шт від 336,38 грн 1 шт від 344,75 грн 1 шт від 336,79 грн 1 шт від 269,54 грн 1 шт від 314,36 грн 1 шт від 315,93 грн 1 шт від 520,00 грн 1 шт від 460,00 грн 1 шт від 319,30 грн 1 шт від 176,80 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Розмір 4
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
7106/2007 від 14.12.2012