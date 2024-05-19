Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 4 (510) неопреновий, №1 - Київ (127545) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
294,71
Економія: -25,17 грн
269,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
384,57
Економія: -66,89 грн
317,68 грн
В інших містах:
Ірфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
455,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом