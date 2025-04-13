Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Кодалі прем'єр крю крем річ (Caudalie premier cru cream rich)

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КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ
50 мл №1
Caudalie
від 3239,70 грн
в 9 аптеках
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Кодалі Крем для обличчя Прем'єр Крю Річ антивіковий догляд
Кодалі Крем для обличчя Прем'єр Крю Річ антивіковий догляд
50 мл №1
Caudalie
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 3239,70 грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби