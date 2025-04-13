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Кодалі прем'єр крю крем річ (Caudalie premier cru cream rich)
2 препарати
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КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ
50 мл №1
Caudalie
від
3239,70
грн
в 9 аптеках
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Кодалі Крем для обличчя Прем'єр Крю Річ антивіковий догляд
50 мл №1
Caudalie
Немає в наявності
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Ціни в
Київ
від
3239,70
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
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