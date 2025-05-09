Кодалі прем'єр крю крем річ (Caudalie premier cru cream rich)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
185.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
190.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
408.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4698,99
Економія при броні: -140,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
410.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
410.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
410.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
411.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
415.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
416.8 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
418.7 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
541.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн