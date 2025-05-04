Кодалі прем'єр крю крем річ (Caudalie premier cru cream rich)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
10.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
195.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
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Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
388.8 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4698,99
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
389.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
389.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
389.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
389.7 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
389.7 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
390.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
391.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
397.8 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн