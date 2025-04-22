Кодалі прем'єр крю крем річ (Caudalie premier cru cream rich)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
3999,05
Економія при броні: -799,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
8.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
10.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
10.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
17.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
20.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
134.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
156.7 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
204.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -939,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
393.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
394.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
408.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
410.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
410.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie