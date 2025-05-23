Кодалі прем'єр крю крем річ (Caudalie premier cru cream rich)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
152.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
188.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
194.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
195.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
196.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
196.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
197.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4698,99
Економія при броні: -140,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
198.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
199.7 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
199.8 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
200.8 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 44
212.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
259.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
329.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
329.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie