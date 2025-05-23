Київ
Кодалі прем'єр крю крем річ (Caudalie premier cru cream rich)

Кодалі прем'єр крю крем річ (Caudalie premier cru cream rich)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
2980,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
128.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4529,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4698,99
Економія при броні: -140,97 грн
4558,02 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
129.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
129.8 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4529,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
130.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
130.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
130.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
132.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
138.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
141.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
146.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
230.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
234.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
325.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4699,00
Економія при броні: -140,97 грн
4558,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
385.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
2980,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
2912,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
431.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4529,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 44
456.7 км
КОДАЛІ ПРЕМ'ЄР КРЮ КРЕМ РІЧ 50 мл №1
Caudalie
4529,00 грн
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