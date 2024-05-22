Гель-бальзам Сабельник-живокіст (Gel-balm Sabelnik-larkspur) (311918) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам Сабельник-живокіст інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Сабельник — Живокіст: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового і нервово-м’язового апарату: артритах, артрозах, радикуліті, остеохондрозі, міозитах та ін .; травмах (ударах, розтягненнях зв’язок, закритих переломах кісток). Активні компоненти гелю-бальзаму мають виражену протизапальну дію, допомагають зняттю больового синдрому, м’язової напруги і набряклості в зоні запаленого суглоба, сприяють регенерації кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, прискорюють процес зрощення кісток при переломах.
Склад
Екстракт сабельника, екстракт живокосту, екстракт волоського горіха, екстракт бузини чорної, ефірна олія лаванди, ефірна олія ялівцю, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.
Бузина чорна містить глікозид самбунігрин (ізомер амігдонітріла), що розщеплюється на глюкозу, бензальдегід і синильну кислоту, а також рутин, ефірну олію, органічні кислоти (кавова, яблучна, валеріанова, хлорогенова), дубильні речовини і ряд інших біологічно активних сполук. Всі ці діючі речовини формують основу хімічного складу бузини чорної (пищальнику). Бузина здавна використовується при захворюваннях опорно-рухово апарату завдяки своїй протизапальній дії. Протизапальні властивості квіток рослини обумовлені сумарним впливом жирної олії, що ослаблює початкову фазу запалення рутином, який має протизапальну дію у фазі ексудації, а також зменшує явища сенсибілізації організму і знижує проникність судинних стінок.
Ефірні олії лаванди і сосни надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Сабельник болотний містить комплекс біологічно активних речовин, які обумовлюють протизапальні, болезаспокійливі, регенеруючі й антибактеріальні властивості. При регулярному застосуванні сабельника відновлюється структура сполучної тканини, підвищується її міцність і еластичність, відновлюється склад синовіальної рідини, покращується кровообіг в зоні запалених суглобів.
Волоський горіх завдяки високому вмісту вітаміну Р сприяє зниженню проникності капілярів.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці.
Термін придатності
24 місяці