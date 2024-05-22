Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.

Бузина чорна містить глікозид самбунігрин (ізомер амігдонітріла), що розщеплюється на глюкозу, бензальдегід і синильну кислоту, а також рутин, ефірну олію, органічні кислоти (кавова, яблучна, валеріанова, хлорогенова), дубильні речовини і ряд інших біологічно активних сполук. Всі ці діючі речовини формують основу хімічного складу бузини чорної (пищальнику). Бузина здавна використовується при захворюваннях опорно-рухово апарату завдяки своїй протизапальній дії. Протизапальні властивості квіток рослини обумовлені сумарним впливом жирної олії, що ослаблює початкову фазу запалення рутином, який має протизапальну дію у фазі ексудації, а також зменшує явища сенсибілізації організму і знижує проникність судинних стінок.

Ефірні олії лаванди і сосни надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.

Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.

Сабельник болотний містить комплекс біологічно активних речовин, які обумовлюють протизапальні, болезаспокійливі, регенеруючі й антибактеріальні властивості. При регулярному застосуванні сабельника відновлюється структура сполучної тканини, підвищується її міцність і еластичність, відновлюється склад синовіальної рідини, покращується кровообіг в зоні запалених суглобів.

Волоський горіх завдяки високому вмісту вітаміну Р сприяє зниженню проникності капілярів.