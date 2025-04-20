Гель-бальзам Сабельник-живокіст (Gel-balm Sabelnik-larkspur)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,91
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,91
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,86
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,22
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,04
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,42
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,88
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,97
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,39
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,05
Економія при броні: -4,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,77
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,07
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,97
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,97
Економія при броні: -2,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
75,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,61
Економія при броні: -5,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
8.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,57
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,25
Економія при броні: -2,74 грн