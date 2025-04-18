Гель-бальзам Сабельник-живокіст (Gel-balm Sabelnik-larkspur)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,57
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,07
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,44
Економія при броні: -4,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,13
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,31
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,12
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,27
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,39
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
4.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,01
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
4.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,84
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
5.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,28
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
6.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
72,31
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,89
Економія при броні: -2,38 грн