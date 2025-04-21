Гель-бальзам Сабельник-живокіст (Gel-balm Sabelnik-larkspur)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,87
Економія при броні: -3,36 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
51,07
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,13
Економія при броні: -2,62 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,66
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,65
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,40
Економія при броні: -4,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,90
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,53
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,81
Економія при броні: -4,14 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,06
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,72
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,52
Економія при броні: -3,85 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,57
Економія при броні: -3,06 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,58
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,46
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Знаменська, 41
8.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,00
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
64.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,91
Економія при броні: -3,24 грн