Гель-бальзам Сабельник-живокіст (Gel-balm Sabelnik-larkspur)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,84
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
51,07
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,34
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,61
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,15
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,51
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,49
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,69
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
6.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,16
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
8.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,75
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
8.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,40
Економія при броні: -2,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
8.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,88
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,73
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
8.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,53
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
9.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,21
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
9.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
72,04
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
9.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,07
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
10.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,95
Економія при броні: -2,44 грн