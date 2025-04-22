Гель-бальзам Сабельник-живокіст (Gel-balm Sabelnik-larkspur)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,34
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,71
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,57
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,06
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,74
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,22
Економія при броні: -3,55 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,05
Економія при броні: -4,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,01
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,60
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,60
Економія при броні: -3,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
114.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,78
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,29
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,34
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
72,20
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,68
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
121.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,62
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,43
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 20
123.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКІСТ" 70 мл №1
Фармаком