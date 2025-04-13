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Засоби по догляду за ділянкою навколо очей
Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)
2 препарати
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Кодалі Premier Cru крем для контуру очей
15 мл №1
Caudalie
від
2073,10
грн
в 18 аптеках
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КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ
221 15 мл №1
Caudalie
від
2079,21
грн
в 12 аптеках
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Форма випуску
221
Ціни в
Київ
від
2073,10
грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей
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