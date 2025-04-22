Київ
Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 22 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2339,65 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
2079,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
2079,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
2079,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
2079,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
4.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
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