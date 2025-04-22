Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
4.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie