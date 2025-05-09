Київ
Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 25 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2163,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2157,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2168,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2169,59 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
144.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
185.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
190.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
196.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -77,97 грн
2521,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
2521,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -77,97 грн
2521,05 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
2521,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
408.4 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
408.5 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
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