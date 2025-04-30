Київ
Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 26 аптеках у Одеса
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -77,97 грн
2521,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
374.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
394.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
399.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
2521,08 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
2521,08 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.9 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -77,97 грн
2521,05 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
2521,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
434.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
434.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
2521,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
435.5 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
435.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
435.8 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -77,97 грн
2521,05 грн
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