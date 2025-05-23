Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -77,97 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -77,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
187.4 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
187.8 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
188.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
189.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
191.3 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
192.5 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
193.1 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
194.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
194.2 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
194.2 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
195.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн