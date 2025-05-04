Київ
Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
10.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
32.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2163,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
194.2 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2157,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
195.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2169,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2168,33 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -77,97 грн
2521,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
272.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
2521,08 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
2521,08 грн
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Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -77,97 грн
2521,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -77,97 грн
2521,05 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
386.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2214,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
386.2 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2214,00 грн
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