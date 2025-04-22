Київ
Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Кодалі прем'єр крю крем для контуру очей (Caudalie premier cru eye contour cream)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 5 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
4.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
В містах поряд
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
113.8 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
1847,01
Економія при броні: -23,95 грн
1823,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Грушевського Михайла, 5
117.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 44
118.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
137.3 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
2079,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
325.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
2079,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
336.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2887,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
458.4 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
458.8 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
459.7 км
Кодалі Premier Cru крем для контуру очей 15 мл №1
Caudalie
2406,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
460.1 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,02
Економія при броні: -519,81 грн
2079,21 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
460.5 км
КОДАЛІ ПРЕМ’ЄР КРЮ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕЙ 221 15 мл №1
Caudalie
2599,05
Економія при броні: -519,81 грн
2079,24 грн
ГоловнаКошикОбране