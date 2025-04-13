Зубний порошок Дитячий (Toothpowder For kids)
Зубний порошок Дитячий інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендований як профілактичний засіб для догляду за ротовою порожниною.
Склад
Кальцію карбонат, натрій двовуглекислий, ефірна олія апельсина, цукор.
Опис діючих речовин
Кальцію карбонат є ефективним в зменшенні накопичення зубного нальоту, зниженні рівнів кислотоутворюючих (карієсогенних) бактерій, ремінералізації зубів, зменшенні гінгівіту і гіперчутливості зубів. Абразивні речовини на основі природного карбонату кальцію забезпечують хорошу чистку зубів і видалення плям.
Сода (натрій двовуглекислий) нейтралізує кислоти, що утворюються в роті в результаті життєдіяльності бактерій, які руйнують емаль зубів.
Ефірна олія апельсина усуває запалення і кровоточивість ясен при пародонтозі. Підвищує опір організму інфекціям, допомагає при хронічному бронхіті.
Спосіб застосування
Рекомендовано застосовувати вранці та ввечері.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів. Не застосовувати при тонкій і чутливій емалі.
Форма випуску
Пластикова банка 50 г і 100 г.
Термін придатності
30 місяців