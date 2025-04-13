Кальцію карбонат є ефективним в зменшенні накопичення зубного нальоту, зниженні рівнів кислотоутворюючих (карієсогенних) бактерій, ремінералізації зубів, зменшенні гінгівіту і гіперчутливості зубів. Абразивні речовини на основі природного карбонату кальцію забезпечують хорошу чистку зубів і видалення плям.

Сода (натрій двовуглекислий) нейтралізує кислоти, що утворюються в роті в результаті життєдіяльності бактерій, які руйнують емаль зубів.

Ефірна олія апельсина усуває запалення і кровоточивість ясен при пародонтозі. Підвищує опір організму інфекціям, допомагає при хронічному бронхіті.