Дитячі зубні пасти, гелі та порошки

Зубний порошок Дитячий (Toothpowder For kids)

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ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ"
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ"
50 г №1
Фармаком
від 23,03 грн
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ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ"
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ"
100 г №1
Фармаком
від 33,98 грн
в 5 аптеках
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Ціни в Київ
від 23,03 грн
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Інструкція вказана для ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1

Зубний порошок Дитячий інструкція із застосування

Інструкція вказана для ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1

Показання до застосування

Рекомендований як профілактичний засіб для догляду за ротовою порожниною.

Склад

Кальцію карбонат, натрій двовуглекислий, ефірна олія апельсина, цукор.

Опис діючих речовин

Кальцію карбонат є ефективним в зменшенні накопичення зубного нальоту, зниженні рівнів кислотоутворюючих (карієсогенних) бактерій, ремінералізації зубів, зменшенні гінгівіту і гіперчутливості зубів. Абразивні речовини на основі природного карбонату кальцію забезпечують хорошу чистку зубів і видалення плям.

Сода (натрій двовуглекислий) нейтралізує кислоти, що утворюються в роті в результаті життєдіяльності бактерій, які руйнують емаль зубів.

Ефірна олія апельсина усуває запалення і кровоточивість ясен при пародонтозі. Підвищує опір організму інфекціям, допомагає при хронічному бронхіті.

Спосіб застосування

Рекомендовано застосовувати вранці та ввечері.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів. Не застосовувати при тонкій і чутливій емалі.

Форма випуску

Пластикова банка 50 г і 100 г.

Термін придатності

30 місяців

Характеристики
Виробник
Фармаком
Умови продажу
Без рецепта
Вага
50 г
Косметичні засоби