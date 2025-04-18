Зубний порошок Дитячий (Toothpowder For kids)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,24
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,00
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,20
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
35,77
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,83
Економія при броні: -0,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
22,82
Економія при броні: -1,17 грн
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
35,82
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
22,67
Економія при броні: -1,02 грн
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
35,73
Економія при броні: -1,60 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
35,74
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
35,49
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,77
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,87
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
132.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,18
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
143.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,79
Економія при броні: -0,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,27
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
184.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,27
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
185.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,31
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
188.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,48
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
188.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,90
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
188.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,12
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
193.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,90
Економія при броні: -1,02 грн