Зубний порошок Дитячий (Toothpowder For kids)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,65
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,20
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,92
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,48
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,15
Економія при броні: -1,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,34
Економія при броні: -1,46 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,67
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
29,14
Економія при броні: -1,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
63,60
Економія при броні: -16,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,30
Економія при броні: -1,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,62
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
29,14
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Каштанова, 5-В
121.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,63
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
121.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
29,24
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,27
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
29,36
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
123.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,75
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
123.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
35,51
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
124.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,36
Економія при броні: -1,48 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
125.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
32,40
Економія при броні: -8,36 грн