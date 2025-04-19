Зубний порошок Дитячий (Toothpowder For kids)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,02
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,13
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,49
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,66
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,08
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
5.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,32
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
6.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,77
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
6.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,11
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
8.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,56
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
9.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,26
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
9.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,24
Економія при броні: -2,11 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
26.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,24
Економія при броні: -1,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
28.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,28
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
32.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,78
Економія при броні: -0,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 2-Б
32.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,88
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
64.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,96
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
70.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,77
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
71.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,56
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
71.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,30
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,75
Економія при броні: -0,87 грн