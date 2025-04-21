Зубний порошок Дитячий (Toothpowder For kids)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,72
Економія при броні: -0,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,13
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,62
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,77
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,34
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,62
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,66
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,99
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,03
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,22
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,18
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,78
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,27
Економія при броні: -1,39 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
49.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,32
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
61.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,95
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
106.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,73
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,57
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
108.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,74
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
108.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,37
Економія при броні: -2,24 грн