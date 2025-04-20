Зубний порошок Дитячий (Toothpowder For kids)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,59
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,92
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,47
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,86
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,32
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
35,87
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,47
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,35
Економія при броні: -1,83 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
56.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,21
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
63.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
23,93
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
63.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,54
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
64.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,60
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
65.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,27
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
69.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,57
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
72.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,36
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
72.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,96
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
74.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
25,14
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
74.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,31
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
74.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 50 г №1
Фармаком
24,51
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
75.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ДИТЯЧИЙ" 100 г №1
Фармаком
36,08
Економія при броні: -1,95 грн