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Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаЗубні пастиДитячі зубні пасти, гелі та порошки
4.1.1.3.

Дитячі зубні пасти, гелі та порошки 4.1.1.3. Класифікація

BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА БАНАН 50 мл; Софарма Україна
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА БАНАН 50 мл Софарма Україна
В 1 аптеці інших міст
від 111,57 грн
Ціни в інших містах
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА ПОЛУНИЦЯ 50 мл; Софарма Україна
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА ПОЛУНИЦЯ 50 мл Софарма Україна
В 1 аптеці
від 117,69 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл Betafarma
В 18 аптеках
від 68,26 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл Betafarma
В 83 аптеках
від 64,64 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл Betafarma
В 16 аптеках
від 72,90 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл Betafarma
В 18 аптеках
від 70,69 грн
Ціни в аптеках
KIDS ЗУБНА ПАСТА З ГРАНАТОМ І ПРОПОЛІСОМ 50 мл; Apivita
KIDS ЗУБНА ПАСТА З ГРАНАТОМ І ПРОПОЛІСОМ 50 мл Apivita
Немає в наявності
Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, м'ята, м'ята; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, м'ята, м'ята Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Немає в наявності
Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, полуниця, полуниця; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, полуниця, полуниця Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Немає в наявності
Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, тутті-фрутті, тутті-фрутті; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, тутті-фрутті, тутті-фрутті Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Немає в наявності
Гель для зубів Кін (Kin) Fluor Junior дитячий проти карієсу 75 мл, полуниця, полуниця; Laboratorios Kin
Гель для зубів Кін (Kin) Fluor Junior дитячий проти карієсу 75 мл, полуниця, полуниця Laboratorios Kin
Немає в наявності
ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН ПАНТЕН БЕБІ ПРИ ПРОРІЗУВАННІ ЗУБІВ 8 мл; Красота та Здоров'я
ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН ПАНТЕН БЕБІ ПРИ ПРОРІЗУВАННІ ЗУБІВ 8 мл Красота та Здоров'я
В 7 аптеках
від 104,18 грн
Ціни в аптеках
Дитяча зміцнювальна зубна паста з гідроксиапатитом серії Juicy морозиво, 35 мл; STS Holding Group
Дитяча зміцнювальна зубна паста з гідроксиапатитом серії Juicy Морозиво, 35 мл STS Holding Group
В 140 аптеках
від 86,40 грн
Ціни в аптеках
Дитяча зміцнювальна зубна паста з гідроксиапатитом серії Juicy тутті-фрутті, 35 мл; STS Holding Group
Дитяча зміцнювальна зубна паста з гідроксиапатитом серії Juicy Тутті-фрутті, 35 мл STS Holding Group
В 151 аптеці
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
ДИТЯЧА ЗМІЦНЮЮЧА ЗУБНА ПАСТА З ГІДРОКСИАПАТИТОМ серії JUICY морозиво, 80 г; STS Holding Group
ДИТЯЧА ЗМІЦНЮЮЧА ЗУБНА ПАСТА З ГІДРОКСИАПАТИТОМ серії JUICY Морозиво, 80 г STS Holding Group
Немає в наявності
ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА COLGATE БАРБІ від 6 років, 75 мл; Colgate-Palmolive Company
ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА COLGATE БАРБІ Від 6 років, 75 мл Colgate-Palmolive Company
Немає в наявності
Дитяча зубна паста Colgate для дітей 6-9 років зі смаком ніжної м’яти 50 мл; Колгейт-Палмолів Україна
Дитяча зубна паста Colgate для дітей 6-9 років зі смаком ніжної м’яти 50 мл Колгейт-Палмолів Україна
В 9 аптеках
від 75,30 грн
Ціни в аптеках
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