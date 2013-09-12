Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++ Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++ (310908) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 28,63 грн Без рецепта 1 шт від 28,63 грн В наявності в 377 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Екобіз Об'єм 75 мл Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я Реєстраційне посвідчення 05.03.02-04/82609 від 12.09.2013 Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++ інструкція із застосування БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл від 28,63 грн В наявності в 377 аптеках Ціни в аптеках БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл від 28,63 грн Забронювати Забронювати