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Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++ (310908) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++
Ціна в місті Київ
від 28,63 грн
Без рецепта
1 шт від 28,63 грн
В наявності в 377 аптеках
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Виробник
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/82609 від 12.09.2013

Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++ інструкція із застосування

    БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ тм БІШОФІТ-Mg++
    БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл
    від 28,63 грн
    В наявності в 377 аптеках
    Ціни в аптеках
    БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГЕЛЬ тм БІШОФІТ-Mg++
    БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл
    від 28,63 грн
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