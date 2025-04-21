Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,22
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -10,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
72,41
Економія при броні: -4,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
64,40
Економія при броні: -6,40 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,45
Економія при броні: -10,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,24
Економія при броні: -10,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
66,16
Економія при броні: -8,29 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,04
Економія при броні: -10,23 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,61
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
66,89
Економія при броні: -3,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
69,13
Економія при броні: -8,30 грн