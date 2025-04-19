Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,15
Економія при броні: -10,26 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -9,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,32
Економія при броні: -9,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,28
Економія при броні: -9,41 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
64,40
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,44
Економія при броні: -9,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,76
Економія при броні: -10,89 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз