Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,40
Економія при броні: -10,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
64,40
Економія при броні: -5,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
56,47
Економія при броні: -2,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
64,40
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
64,40
Економія при броні: -5,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,00
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,51
Економія при броні: -9,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,58
Економія при броні: -9,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 7
2.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -6,60 грн