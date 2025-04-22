Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,40
Економія при броні: -9,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
70,74
Економія при броні: -2,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
66,92
Економія при броні: -3,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -9,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
71,74
Економія при броні: -3,79 грн