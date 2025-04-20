Бішофіт полтавський Гель Бішофіт-Mg++
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,24
Економія при броні: -13,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
66,78
Економія при броні: -2,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
65,50
Економія при броні: -7,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
66,27
Економія при броні: -11,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,69
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,21
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,40
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,15
Економія при броні: -9,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,15
Економія при броні: -9,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,98
Економія при броні: -11,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,50
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
66,98
Економія при броні: -9,11 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
68,00
Економія при броні: -10,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
66,23
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
67,93
Економія при броні: -9,15 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 75 мл №1
Екобіз
61,00
Економія при броні: -3,00 грн